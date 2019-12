Jeep Wrangler Night Eagle debutta in Medio Oriente

Ad ottobre, Jeep ha lanciato la Jeep Wrangler Night Eagle in alcuni mercati selezionati fra cui quello del Medio Oriente. Nelle scorse ore, la casa automobilistica americana ha confermato l’arrivo di tale versione nelle concessionarie del Middle East.

Si tratta di una versione speciale il cui pacchetto Night Eagle è stato già proposto sulla generazione precedente del fuoristrada (JK). Tuttavia, questa è la prima volta che tale denominazione viene adottata sul modello JL.

Jeep Wrangler Night Eagle: la versione speciale del fuoristrada arriva in Medio Oriente

La Jeep Wrangler Night Eagle si unisce alla gamma dei pacchetti Dark Appearance disponibili su una serie di altre vetture della casa automobilistica americana ed è praticamente identica al pacchetto Sahara Altitude. La Night Eagle si basa sull’allestimento Unlimited Sahara e presenta una griglia, dei fari e delle cornici dei fendinebbia in nero lucido.

Tutti i badge esterni dispongono di un look Gloss Black e inoltre troviamo un set di cerchi in alluminio sempre in Gloss Black a cinque razze da 18″. La Night Eagle in edizione limitata può essere equipaggiata con il tetto Power Soft Touch (SkyOne Touch) mentre quello rigido in tinta con la carrozzeria viene offerto come standard. Disponibile anche un rivestimento per la ruota di scorta opzionale, esclusivo per il modello Night Eagle.

Passando all’abitacolo, lo speciale fuoristrada propone complessivamente un tema scuro poiché abbiamo dei rivestimenti neri e inserti in Wizard Black su volante, quadro strumenti digitale, altoparlanti, pomello del cambio e pannelli delle portiere.

I sedili in pelle nera con cuciture a contrasto conferiscono alla Jeep Wrangler Night Eagle un aspetto lussuoso. Di serie troviamo anche il sistema di infotainment UConnect con display touch da 8.4 pollici, navigatore e supporto Apple CarPlay e Android Auto.

Altre dotazioni di serie includono il sistema audio Alpine Premium con subwoofer, sistema Passive Keyless Entry, fari a LED, luci di posizione a LED, fendinebbia a LED e luci di marcia diurna a LED. A differenza della Wrangler Unlimited Sahara Altitude che offre quattro propulsori fra cui scegliere, la Jeep Wrangler Night Eagle viene proposta soltanto in una variante con il pluripremiato Pentastar V6 da 3.6 litri.

A questo può essere abbinato soltanto il cambio automatico ZF a 8 rapporti che è di serie. La speciale versione del 4×4, infine, può essere scelta in sei colori differenti quali Black, Bright White, Billet Silver Metallic, Firecracker Red, Granite Chrystal Metallic e Sting-Gray.