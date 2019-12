Codacons denuncia Alfa Romeo per lo spot girato a Firenze

Il regista Micheal Bay e l’attore Ryan Reynolds hanno scelto la prestante Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio da 510 CV come star del nuovo film 6 Underground che è uscito proprio oggi su Netflix. Nelle ultime ore, però, sono arrivate brutte notizie per il Biscione.

La Procura di Firenze ha ricevuto un esposto dal Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) riguardante lo spot pubblicitario del film 6 Underground poiché ha fatto parecchio discutere.

Alfa Romeo: lo spot trasmette un messaggio violento e diseducativo secondo il Codacons

In particolare, il trailer vede protagonista un esemplare Verde smeraldo della Giulia Quadrifoglio – con una particolare livrea mai vista prima – sfrecciare a tutta velocità per le vie del centro di Firenze, tirando fuori tutto il suo spirito di sportività e distruggendo l’arredo urbano e schivando passanti e ciclisti.

Anche se si tratta di una scena piuttosto ricorrente in un film d’azione quale è 6 Underground, il Codacons ha deciso che si tratta di un messaggio scorretto. In particolare, l’esposto riporta che “si tratta di un messaggio violento, diseducativo e fuorviante che incita alla trasgressione delle regole del Codice della Strada, quando il tema della sicurezza dovrebbe essere l’obiettivo comune da perseguire in un paese in cui si registrano ancora quasi 3500 morti l’anno per incidenti stradali“.

Dunque, secondo l’associazione, lo spot pubblicitario del film rischia di indurre i guidatori ad assumere atteggiamenti scorretti, mettendo in pericolo la vita degli altri utenti della strada. In tale situazione è stata coinvolta anche l’Antitrust che dovrà verificare la correttezza del messaggio pubblicitario.

Il film 6 Underground, di cui trovate il trailer in fondo all’articolo, vede protagonista un misterioso miliardario impegnato a reclutare una squadra di altre persone ricche come lui per trasformarsi in vigilanti al servizio della giustizia, credendosi morte. Oltre all’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, nel film ci sono altre vetture come ad esempio la Ferrari 488 Pista.