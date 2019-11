Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio protagonista nel nuovo film 6 Underground

Il regista Micheal Bay e l’attore Ryan Reynolds hanno scelto la potente Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio come star nel nuovo film 6 Underground che uscirà su Netflix il 13 dicembre.

Si tratta proprio della vettura equipaggiata dal potente motore V6 biturbo da 2.9 litri di origine Ferrari in grado di sviluppare una potenza di 510 CV a 6000 giri/min e 600 nm di coppia massima a 2500-5500 giri/min. Grazie a questo powertrain, la vettura è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi e di superare i 300 km/h di velocità massima.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio: la berlina sportiva del Biscione è presente nell’ultimo film di Michael Bay

In tale occasione, la berlina sportiva della casa automobilistica di Arese è stata allestita nella speciale colorazione verde smeraldo e con una particolare livrea mai vista prima che tira fuori tutto il suo spirito sportivo. Oltre che alla bellissima Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, la nuova pellicola diretta da Micheal Bay rende omaggio anche a Firenze.

La trama del film ruota attorno alle vicende di un misterioso miliardario, impegnato a reclutare una squadra di altre persone ricche come lui che fingono di essere morte per diventare vigilanti al servizio della giustizia. Accanto a Ryan Reynolds (il protagonista principale di 6 Underground), troviamo Ben Hardy, Dave Franco, Mélanie Laurent, Manuel Garcia-Rulfo e Corey Hawkins.

Oltre che la berlina performante del Biscione, è possibile apprezzare altre vetture come la Ferrari 488 Pista, la Rolls-Royce Ghost II, diverse Range Rover bianche e una Mini Cooper S. Oltre che a Firenze, il film diretto da Micheal Bay è stato girato a Roma, Frascati, Taranto e Siena (in Italia), a Los Angeles e in diverse zone degli Emirati Arabi Uniti.