Maserati Ghibli, Quattroporte e Levante ora disponibili in India nelle versioni benzina

Maserati ha deciso di annunciare nelle scorse ore in India le versioni benzina di Maserati Ghibli, Quattroporte e Levante. Le tre vetture sono equipaggiate dal motore benzina V6 da 3 litri disponibile con potenze di 345 e 424 CV. I nuovi modelli fanno parte della gamma 2020 del Tridente e hanno prezzi di partenza di ₹ 1.31 crore (circa 165.449 euro) per la Ghibli fino ad arrivare a ₹ 1.73 crore (circa 218.470 euro) per la Quattroporte S.

Bojan Jankulovski, Head of Operations di Maserati India, ha detto: “Con l’introduzione delle versioni benzina di Levante, Ghibli e Quattroporte, seguiamo ancora una volta il nostro impegno nel soddisfare l’aumento significativo della domanda di auto a benzina in India”.

Maserati Ghibli, Quattroporte e Levante: la gamma MY 2020 ora include anche le varianti a benzina

Jankulovski ha proseguito dicendo: “Maserati è stata l’icona delle auto di lusso con la sua gamma di veicoli meravigliosamente realizzati e continueremo a soddisfare i nostri clienti. Con i nuovi servizi post-vendita, Maserati punta ad imporsi come marchio per gli appassionati assoluti che non vogliono altro che il meglio quando pensano alle prestazioni“.

Come detto qualche riga fa, le nuove varianti a benzina di Maserati Ghibli, Quattroporte e Levante sono equipaggiate dal propulsore V6 biturbo progettato da Maserati Powertrain e costruito nello stabilimento Ferrari di Maranello. Il propulsore è conforme alla normativa Euro 6 e promette di offrire una guida entusiasmante mantenendo le emissioni sotto controllo.

Proprio come le varianti diesel, le tre vetture dispongono di una leva del cambio riprogettata che permette un cambio più intuitivo, breve e migliore. Le Maserati Ghibli, Quattroporte e Levante dispongono dello stesso sistema di infotainment MTC+ con display touch da 8.4 pollici che consente di controllare diversi aspetti.

Sempre in India, i tre veicoli vengono offerti nelle versioni GranLusso e GranSport e inoltre vantano un rivestimento in pelle Pieno Fiore e sono offerte in tre varianti di colore con cuciture a contrasto su sedili e pannelli delle portiere.

Infine, la Maserati Quattroporte può essere scelta fra 10 diverse combinazioni di colori per l’esterno mentre Ghibli e Levante ne offrono 11, oltre alla possibilità di optare per cerchi in lega da 20” o 21″.