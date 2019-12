Jeep: il SUV ultra compatto è atteso al debutto per il 2022

Il Jeep Renegade è stato sicuramente un punto di svolta per la casa automobilistica americana poiché si tratta del primo SUV compatto in assoluto per il marchio. Nel corso degli ultimi anni, il veicolo si è evoluto parecchio al punto che ora può essere scelto anche in una versione ibrida plug-in che non penalizza assolutamente le sue capacità off-road.

Il brand di FCA sa però che il segmento B presenta dei limiti in alcuni mercati piuttosto redditizi come ad esempio quello indiano, quindi potrebbe introdurre in commercio un SUV di segmento A che nelle ultime indiscrezioni è stato identificato come Baby Jeep. Lo sviluppo di un veicolo simile non è affatto impegnativo per Fiat Chrysler Automobiles visto che nei prossimi mesi è atteso il debutto delle nuove 500 e Panda.

Jeep: il responsabile marketing dell’azienda parla del Baby Jeep

È probabile che la piattaforma usata da Fiat per costruire i nuovi modelli possa essere sfruttata anche da Jeep per realizzare il suo SUV di segmento A con trazione integrale. Il risultato finale potrebbe essere un veicolo con base Panda e alcuni cambiamenti estetici.

Marco Pigozzi, Head of Brand Marketing di Jeep EMEA, ha confermato nelle scorse ore ad Auto Express che il veicolo utilitario ultra compatto arriverà nel 2022 e porterà con sé le rinominate capacità off-road proposte dagli altri veicoli di Jeep, oltre a una lunghezza di circa 4 metri e tutte le caratteristiche per renderlo un prodotto adatto alla guida quotidiana. In poche parole, potrebbe essere considerato quasi un diretto avversario del Suzuki Jimmy.

Visto che la fusione con PSA sembra giunta quasi al termine, Fiat Chrysler Automobiles potrebbe prendere in prestito una piattaforma del gruppo automobilistico francese per realizzare il suo crossover ultra compatto, compresi motori a combustione interna, trasmissioni e parti elettriche come pacco batterie e propulsori elettrici. Un esempio potrebbe essere la piattaforma e-CMP usata per il crossover Peugeot e-2008.

Queste sono le uniche informazioni ad essere state condivise sul Baby Jeep da Marco Pigozzi con il noto sito automobilistico britannico. Secondo il piano industriale presentato durante il Capital Markets Day 2018, Jeep sta pianificando di lancio di un veicolo di segmento A/B per il 2022 con opzione ibrida plug-in (non completamente elettrica) e la presenza della tecnologia di guida autonoma di Livello 3.