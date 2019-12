Fiat 500 Abarth Tribute To Mexico arriverà presto nel mercato messicano

Non molto tempo fa, Fiat Chrysler Automobiles ha annunciato che la produzione della Fiat 500 per il mercato nordamericano sarà interrotta presto. Fin dal suo annuncio ufficiale avvenuto nel 2007, la city car è stata un’icona in tutto il mondo.

Nonostante il poco successo ottenuto in Nord America, in termini di vendite, la casa automobilistica torinese ha voluto comunque proporla e diverse volte è stato il veicolo Fiat più venduto. In questo momento, ci sono due stabilimenti FCA che si occupano della produzione della Fiat 500 a livello globale: uno si trova a Tychy (Polonia) e l’altro a Toluca (Messico).

Fiat 500 Abarth Tribute To Mexico: verranno prodotti solo 37 esemplari

La produzione in quest’ultimo è iniziata nel 2011 con l’obiettivo di commercializzare gli esemplari prodotti in Messico e nei mercati internazionali. Dato che la vettura non verrà più proposta nel mercato nordamericano, non sarà più assemblata presso il Toluca Assembly Plant in Messico.

Quindi, Fiat dirà addio al mercato messicano portando sul mercato una versione speciale chiamata Fiat 500 Abarth Tribute To Mexico. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate in rete, la speciale edition dovrebbe nascondere sotto il cofano il motore MultiAir Turbo da 1.4 litri con potenza di 160 CV e 230 nm di coppia massima, abbinato a un cambio manuale a 5 rapporti.

Tuttavia, dovrebbe essere proposta una seconda variante con cambio automatico a 6 rapporti e con 157 CV e 248 nm. La speciale Fiat 500 Abarth Tribute To Mexico porterà con sé altre caratteristiche che la differenzieranno dalla versione standard. Esempi sono nuovi ammortizzatori e molle ad alte prestazioni, sospensioni e barre stabilizzatrici su entrambi gli assi. In aggiunta, troveremo dei cerchi in alluminio nero da 17″ con pneumatici Pirelli PZero Nero.

Internamente, la special edition proporrà dei sedili avvolti in pelle, volante performance in pelle, pedaliera in alluminio, tetto con apertura elettronica, sistema di infotainment UConnect con display da 5 pollici, aria condizionata e sistema audio BeatsAudio da 368W. Di questa Fiat 500 Abarth Tribute To Mexico verranno costruiti solo 37 esemplari.

Assieme alla vettura verrà consegnata una speciale scatola commemorativa contenente un portachiavi e un certificato con il numero VIN della propria unità che attesta la produzione limitata. Infine, per quanto riguarda i prezzi, la Fiat 500 Abarth Tribute To Mexico Special Edition dovrebbe essere commercializzata in Messico ad un prezzo di 469.900 pesos (circa 22.101 euro) per la versione con cambio manuale e 499.900 pesos (circa 23.512 euro) per quella con trasmissione automatica.