Ecclestone: “La Ferrari ha giocato un ruolo importante nel rendere la Formula 1 quella che è oggi”

Bernie Ecclestone ha svolto un ruolo chiave nel garantire che la Formula 1 sia tanto popolare quanto lo è oggi. L’ex numero uno della massima competizione automobilistica crede che la Ferrari sia stata la protagonista più importante per questo sport. “ Penso che la Ferrari abbia giocato un ruolo importante nel rendere la Formula 1 quella che è oggi. Erano lì fin dall’inizio, è un nome magico “, ha detto Ecclestone in un’intervista a Beyond the Grid.

“Se chiedi a qualcuno delle corse automobilistiche, cireranno tutti la Ferrari. Ero in stretto contatto con il fondatore della Ferrari, “ha detto Ecclsston. Non è stato facile, perché lui non parlava inglese e io non parlavo italiano. Quindi abbiamo sempre avuto bisogno di un intermediario, ma è sempre stato molto positivo e disponibile . ” L’uomo d’affari di 89 anni è stato sostituito come amministratore delegato della Formula 1, sebbene rimanga presidente emerito e funga da consigliere nel consiglio di amministrazione. Adesso in Formula 1 comanda Liberty Media che dal 2021 vuole cambiare tutto nella massima competizione automobilistica del mondo.

