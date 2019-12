Dodge Challenger SRT Demon: l’esemplare del capo designer è in vendita

Nel 2017 e nel 2018, Dodge ha costruito solo 3300 esemplari della sua potentissima Dodge Challenger SRT Demon. Naturalmente, uno di questi è arrivato nelle mani di Ralph Gilles, ex amministratore delegato di SRT e attuale capo designer di Fiat Chrysler Automobiles.

Nelle scorse ore, Gilles ha deciso che il bolide da oltre 800 CV deve lasciare il suo garage. In particolare, il capo designer ha pubblicato un post su Instagram per parlare della vendita della sua vettura. La Dodge Challenger SRT Demon dispone del VIN 0004, quindi è stato uno dei primi esemplari ad essere prodotti.

Dodge Challenger SRT Demon: uno dei soli 3300 esemplari prodotti cerca un nuovo proprietario

Nonostante ciò, Ralph Gilles ha dichiarato di non aver trascorso molto tempo al volante della potente muscle car. Nel post, il capo designer spiega che sono passati circa due anni dal giorno in cui ha ricevuto la sua Demon. Inoltre, egli sostiene di aver percorso appena 1932 km circa e che non è mai riuscito a fare una drag race per mettere alla prova le sue prestazioni.

Il motivo per cui Ralph Gilles ha deciso di vendere la sua vettura è perché il suo posto nel garage sarà occupato presto da un’altra auto. Purtroppo, non sappiamo se si tratta di una nuova muscle car Dodge oppure qualche modello storico prodotto sempre dalla casa automobilistica americana.

In ogni caso, la Dodge Challenger SRT Demon di Gilles viene offerta tramite Platinum Motorcars Detroit, anche se l’annuncio non riporta il nome del proprietario del veicolo. Come è possibile vedere nelle foto allegate nell’articolo, l’esemplare dispone di cerchi e pneumatici personalizzati.

A differenza del modello originale, che prevede un set di cerchi da 18″ avvolti in gomme Nitto, questo bolide propone dei cerchi da 20” con pneumatici Pirelli. Vi ricordiamo che la Dodge Challenger SRT Demon rappresenta una versione ulteriormente potenziata della Hellcat.

Sotto il cofano troviamo lo stesso motore Hemi V8 da 6.2 litri ma con potenza di 840 CV grazie all’implementazione di un nuovo compressore volumetrico di dimensioni maggiori e varie migliorie al propulsore. La potente muscle car è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in soli 2,3 secondi e di coprire il quarto di miglio in 9,6 secondi circa.