Germania: le vendite delle auto diesel crescono a novembre 2019

Il famoso sito Web Autoactu, prendendo come riferimento le statistiche e le dichiarazioni rilasciate dall’associazione tedesca degli importatori auto (Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller – VDIK), riporta che gli automobilisti tedeschi pare abbiano superato lo scandalo dieselgate visto che le vendite delle auto diesel continuano a crescere sempre di più.

In particolare, a novembre sono state immatricolate 299.127 nuove auto che hanno permesso di ottenere un incremento del 9,7% rispetto allo stesso mese ma dello scorso anno. Ciò ha consentito di portare le vendite sugli stessi livelli di novembre 2017.

Germania: nel 2020 è prevista una diminuzione delle vendite

Per quanto riguarda il periodo gennaio-novembre sempre dell’anno corrente, in Germania sono stati immatricolati 3324 milioni di vetture con una crescita del 3,9% rispetto ai primi 11 mesi del 2018.

Tuttavia, come confermato dagli analisti di C-Ways, nel 2020 è prevista un’inversione di tendenza con un calo delle immatricolazioni pari al 2% e che addirittura potrebbe arrivare fino al 6% secondo una previsione fatta dall’associazione tedesca degli importatori auto.

Come detto ad inizio articolo, sembra che gli automobilisti tedeschi non pensino più al dieselgate visto che le vendite delle vetture a gasolio sono aumentate a novembre dell’1,9%. Questo ha permesso al diesel di rappresentare una quota complessiva del 31,6%.

Addetti ai lavori sostengono che la media delle emissioni di CO2 potrebbe abbassarsi visto che le vendite del mese scorso hanno permesso di raggiungere i 155,5 grammi/km. Per quanto riguarda i vari segmenti, le vendite delle auto di segmento A sono scese in Germania del 18,5% così come quelle delle grandi berline lussuose del 17%.

Al contrario, le immatricolazioni delle auto elettriche sono aumentate del 9% (ora rappresentano una quota totale dell’1,6%) mentre quelle delle ibride e ibride plug-in sono cresciute del 6,6% e del 2,1%, rispettivamente.

Per quanto riguarda i SUV, questo segmento continua a rappresentare il mercato tedesco poiché le vendite sono aumentate del 30% a novembre 2019 e inoltre hanno rappresentato il 33,6% del complessivo. Male per il segmento delle berline compatte dato che le immatricolazioni sono diminuite dell’1,9%, rappresentando una quota del 20,2% del mercato totale.