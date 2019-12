Lancia Delta HF Integrale Evoluzione: un esemplare fa rivivere le emozioni degli appassionati

La Lancia Delta HF Integrale è una delle vetture che, nonostante i suoi anni alle spalle, riesce ancora a catturare l’attenzione di tantissime persone. Recentemente, il mitico Deltone ha avuto la possibilità di far riaccendere i ricordi a moltissimi utenti che lo riconoscono come una delle auto da corsa più potenti e vincenti degli anni ‘80 e ‘90.

Basti pensare che dal 1988 al 1993, la Lancia Delta HF Integrale è riuscita a conquistare 5 titoli costruttori e 35 vittorie nel Campionato del mondo rally in cui ha partecipato.

Lancia Delta HF Integrale: un esemplare della versione Evoluzione torna a far vibrare il cuore dei fan del Deltone

Per fortuna, il Deltone ha potuto far rivivere alcuni momenti di oltre 30 anni fa durante il track day Adria Raceway, organizzato con la collaborazione del WRCTeam (un club italiano riservato ai proprietari di auto da rally) con un’esibizione in pista di un esemplare della Lancia Delta HF Integrale Evoluzione del 1992 dotata dell’iconica livrea Martini.

Potete apprezzare le prestazioni della storica auto da rally nel video allegato a fine articolo, pubblicato su YouTube da 19Bozzy92. Vi ricordiamo che la Delta HF Integrale è stata appositamente progettata per partecipare al Campionato del mondo rally.

Il primo step evolutivo del bolide venne presentato in occasione del Salone di Francoforte nel 1987 che proponeva degli aggiornamenti sia a livello estetico che meccanico. Esternamente, la vettura offriva di parafanghi allargati, un nuovo design per paraurti e minigonne, nuove prese d’aria anteriori e sul cofano motore e cerchi in lega da 15″ anziché 14″.

La parte meccanica, invece, ha visto miglioramenti in sospensioni e impianto frenante. La Lancia Delta HF Integrale Evoluzione presente nel video debuttò ufficialmente nella stagione 1992 del Campionato del mondo rally. La denominazione Evoluzione rappresentava una vettura completamente rinnovata rispetto alle precedenti versioni, soprattutto nella geometria delle sospensioni.

Complessivamente, questa versione è riuscita a portarsi a casa 8 vittorie e 21 podi nel 1992 (4 doppiette) e 3 nel 1993. Sotto il cofano, infine, troviamo un motore da 2 litri turbocompresso e con intercooler con potenza di 185 CV abbinato a una turbina Garrett T3 e a una gestione elettronica completamente nuova.