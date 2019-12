Militem Magnum: il Ram 1500 arriva in Europa in una speciale versione

Militem ha annunciato nelle scorse ore il suo ultimo pick-up premium con il nome di Militem Magnum che si basa sul Ram 1500 Laramie Sport non disponibile all’acquisto in Europa. Il particolare veicolo sarà acquistabile a partire dal 2020 ad un prezzo di partenza di 88.880 euro (tasse escluse) con inclusa una garanzia valida 3 anni o 100.000 km ma con la possibilità di estenderla a 6 anni e km illimitati.

Sotto il cofano del nuovo Militem Magnum troviamo il motore Hemi V8 da 5.7 litri in grado di sviluppare una potenza di 401 CV e 556 nm di coppia massima. Questa è l’unica opzione di motore disponibile. Il propulsore è abbinato a un cambio automatico a 8 marce e alla trazione integrale a controllo elettronico e inoltre sono stati disattivati i cilindri ai carichi parziali.

Militem Magnum: sotto il cofano troviamo il motore Hemi V8 da 401 CV del modello originale

Lo speciale pick-up basato sul Ram 1500 Laramie Sport può essere alimentato da benzina o da E85 e, secondo quanto affermato da Militem, riesce a proporre un consumo medio di 14,9 litri/100 km ed emissioni di CO2 pari a 352 grammi/km.

Da notare anche la possibilità di convertire il pick-up premium in un veicolo a GPL installando un apposito impianto realizzato da Prins. Se ciò non bastasse è possibile aggiungere il sistema eTorque mild-hybrid a 48V che permette di ridurre i consumi fino al 10%, aggiungendo 176 nm di coppia.

Rispetto all’originale Ram 1500 Laramie Sport, il Militem Magnum propone interno ed esterno completamente personalizzati. In particolare, l’azienda ha impiegato 1500 ore per realizzare il prototipo e ogni esemplare richiede oltre 200 ore per poter montare ogni singolo componente.

La carrozzeria presenta nuovi mascherina personalizzata, parafanghi in tinta e terminali di scarico, oltre ai cerchi in lega Militem Blake Edition da 20″ avvolti in pneumatici Cooper Tire 35×12,5. È stato rivisto anche l’assetto con l’implementazione del Lift Kit Extreme Performance che ha permesso di aumentare l’altezza da terra e di usare delle sospensioni pneumatiche regolabili.

Disponibile in quattro diverse colorazioni abbinabili a 14 combinazioni cromatiche diverse

Per quanto riguarda l’abitacolo, il Militem Magnum propone un rivestimento completamente in pelle. Per coprire ogni superficie visibile degli interni dello speciale Ram 1500, la società ha impiegato oltre 30 m² di materiale e 1000 metri di filo da cucito. I clienti hanno la possibilità di scegliere fra 14 combinazioni cromatiche diverse da abbinare alle quattro colorazioni per la carrozzeria (Diamond Black, Flame Red, Billet Silver e Granite Crystal).

Di serie abbiamo le stesse caratteristiche proposte dal modello originale, quindi sistema di infotainment con display touch verticale da 12″, pedane esterne elettriche, pacchetto completo di sistema di assistenza alla guida, doppio tetto apribile, gruppi ottici a LED e sistema audio Harman & Kardon.

Da notare che il Militem Magnum viene fornito con un sistema di copertura motorizzata del cassone gestibile attraverso un telecomando direttamente dal veicolo e inoltre è possibile aggiungere come optional degli elementi esterni in carbonio al posto di quelli di serie in vetroresina.

Ram 1500 Laramie Sport