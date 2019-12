Maserati Quattroporte GTS vince il premio Best Luxury Vehicle

Maserati si è portata a casa un importante premio nelle scorse ore grazie alla sua Maserati Quattroporte GTS. In particolare, i giornalisti specializzati della Washington Automotive Press Association (WAPA) hanno consegnato il premio Best Luxury Vehicle al Tridente grazie alla versione GTS della sua grande berlina lussuosa.

Il riconoscimento è stato dato in seguito a un’attenta valutazione delle qualità offerte sia dalla Quattroporte che dagli altri modelli che hanno partecipato al concorso e dopo aver effettuato diversi test su strada.

Maserati Quattroporte GTS: il Tridente si porta a casa un importante premio grazie alla sua berlina lussuosa

William West Hopper, presidente di WAPA, ha dichiarato: ”In un mercato del lusso automobilistico come quello di Washington, che è diversificato in tanti marchi diversi, il modello che si è distinto è la Maserati Quattroporte, vero leader del lusso”.

Vi ricordiamo che la Maserati Quattroporte GTS nasconde sotto il cofano un motore V8 benzina da 3.8 litri con doppia sovralimentazione (grazie a due turbocompressori) assieme a un sistema di iniezione diretta ad alta pressione (fino a 200 bar).

Tale powertrain è in grado di erogare una potenza massima di 530 CV a 6500-6800 giri/min e 710 nm di coppia massima a 2250-3500 giri/min (di cui il 95% disponibile già sotto i 1600 g/min). Questi numeri consentono alla grande berlina di lusso di scattare da 0 a 100 km/h in soli 4,7 secondi e di raggiungere una velocità massima di 307 km/h.

Il propulsore è abbinato alla trazione posteriore ed è stato progettato da Maserati con l’aiuto di Ferrari. La produzione del potente motore avviene presso lo stabilimento di Maranello. Secondo i dati forniti dalla casa automobilistica modenese, la Maserati Quattroporte GTS riesce a proporre un consumo medio pari a 8,5 km/l ed emissioni di CO2 pari a 274 grammi/km.