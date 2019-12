Chrysler Pacifica e Ram 1500 vincitori al Consumer Guide Automotive Best Buy Award 2020

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha ricevuto due importanti premi durante i Consumer Guide Automotive Best Buy Award grazie a Chrysler Pacifica e Ram 1500.

In particolare, i due veicoli hanno primeggiato nelle categorie Minivan e Large Pickup, aumentando le loro vittorie conquistate negli ultimi anni nei rispettivi segmenti. I redattori di Consumer Guide selezionano i vincitori dopo aver analizzato, confrontato, valutato e testato ampiamente tutti i principali modelli disponibili negli Stati Uniti.

Chrysler Pacifica: il veicolo conquista il segmento Minivan ai Best Buy Award 2020

Tom Appel, editore di Consumer Guide Automotive, ha dichiarato: “In qualità di vincitore della corona Best Buy per il quarto anno consecutivo, Pacifica offre potenza e consumi ai vertici della categoria, eccellenti qualità di guida e una gamma ineguagliabile di funzionalità per le famiglie. Il tutto racchiuso è in un pacchetto elegante. Il Ram 1500 2020 offre una combinazione imbattibile di guida e maneggevolezza con un alto livello di raffinatezza, inserti premium nell’abitacolo e caratteristiche uniche“.

La Chrysler Pacifica, il minivan più premiato dal 2016 con oltre 125 riconoscimenti conquistati nel settore, ha vinto nella categoria minivan per il quarto anno consecutivo, ottenendo il premio Consumer Guide Automotive Best Buy Award nel segmento Minivan ogni anno dal suo debutto ufficiale.

Il Ram 1500, il punto di riferimento senza compromessi per durata, tecnologia, efficienza e praticità con caratteristiche mai offerte prima in un pick-up della sua categoria, celebra la sua dodicesima vittoria consecutiva nella categoria Large Pickup dal 2008.

Gli editori di Consumer Guide Automotive analizzano, confrontano e valutano numerosi veicoli, testando ampiamente tutti i principali modelli acquistabili negli Stati Uniti. Secondo Consumer Guide Automotive, un veicolo non diventa best buy se si è solo obiettivi. I migliori acquisti, infatti, si distinguono prendendo in considerazione diversi valori e confrontandoli con quelli di altri veicoli della stessa categoria.

Per avere maggiori informazioni sui vincitori del premio Consumer Guide Automotive Best Buy Award, vi consigliamo di dare un’occhiata al sito Web ufficiale.