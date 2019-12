Auto GPL e metano: ecco le più vendute in Italia

Gli ultimi dati di vendita dimostrano che le auto a GPL e metano continuano a conquistare il cuore di tantissimi automobilisti italiani e si propongono come valida alternativa a diesel, benzina, ibrido ed elettrico.

Ad ottobre e novembre il segmento delle vetture GPL è stato dominato dalla Fiat Panda che, grazie alle sue caratteristiche rapportate al prezzo di vendita, rimane una delle city car più apprezzate dagli italiani nonostante i tantissimi anni alle spalle.

Vendite auto GPL e metano: FCA conferma il suo predominio in tutti e due i segmenti

Al secondo posto nella classifica delle auto GPL più vendute abbiamo la Fiat 500 EasyPower. Il predominio di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) prosegue al terzo posto con la Lancia Ypsilon Echochic. Fuori dal podio abbiamo Dacia con le Sandero e Duster al quarto e quinto posto mentre al sesto e al settimo c’è Hyundai con le i10 e i20. All’ottavo posto, invece, troviamo la Kia Stonic.

Per quanto riguarda la classifica delle vetture a metano più vendute, la Fiat Panda conferma la sua estrema popolarità anche in questo segmento. Tuttavia, al secondo, terzo e quarto posto abbiamo ben tre vetture di Volkswagen: Golf, Up! e Polo.

In quinta posizione c’è la Skoda Octavia mentre al sesto posto la Lancia Ypsilon che perde posizioni rispetto a quanto visto per il GPL. In settima posizione troviamo la Seat Arona mentre all’ottava l’Audi A3. La top ten dei veicoli a metano più venduti si conclude con la Seat Ibiza al nono posto e la Skoda Citigo G-Tec al decimo.