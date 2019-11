Vasseur: “È importante mantenere questo slancio nei mesi invernali”

La stagione di Formula 1 si sta rapidamente avvicinando alla sua conclusione con la gara finale ad Abu Dhabi questo fine settimana. Il direttore del team Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, vuole che il suo team faccia bene per prendere slancio sia per l’ inverno che nella prossima stagione. È stata una stagione mista per il team del Biscione, Kimi Raikkonen ha raccolto 43 punti piazzandosi in dodicesima posizione nella classifica piloti, mentre il suo compagno di squadra Antonio Giovinazzi ha 14 punti, che gli garantiscono per il momento il 17 ° posto.

“Arriviamo ad Abu Dhabi ancora pieni di gioia ed entusiasmo per il grande risultato dell’ultima gara”, ha detto all’anteprima di Alfa Romeo per il Gran Premio di Abu Dhabi. “Sarà importante incanalare questo spirito buono in energia positiva per questo evento finale della stagione, in cui c’è così tanto in gioco. Battaglia per il settimo posto in campionato a parte, dobbiamo ancora puntare a un buon risultato questo fine settimana. Sarà importante finire bene la stagione per portare questo slancio nei mesi invernali e nel 2020 “. Insomma secondo Vasseur c’è molto per cui correre ad Abu Dhabi per Alfa Romeo Racing.

