Alfa Romeo “può essere davvero felice di questo risultato”, afferma Fred Vasseur

Alfa Romeo ha avuto il suo miglior fine settimana in Formula 1 nel Gran Premio del Brasile dopo che Kimi Raikkonen è arrivato 4 ° e Antonio Giovinazzi è arrivato 5 °. Il capo squadra Fred Vasseur è soddisfatto del risultato e spera che ciò significhi che in futuro ci saranno nuovi successi per la sua scuderia. Il numero uno del team del Biscione ha dichiarato di essere contento e orgoglioso del risultato ottenuto in Brasile dal suo team. “Portare entrambe le nostre monoposto in zona punti di poco fuori dal podio è la ricompensa per il duro lavoro di tutti i membri della nostra squadra. Non ci siamo lasciati andare nelle gare in cui siamo stati sfortunati e ora possiamo festeggiare il nostro miglior risultato dell’intero campionato.”

Alfa Romeo: Fred Vasseur è soddisfatto del risultato del suo team in Brasile e spera di fare ancora meglio ad Abu Dhabi

“Oggi posso dire con assoluta certezza che tutti all’interno del nostro team hanno fatto un lavoro eccezionale – i piloti, i meccanici impegnati nei pit-stop, in pitwall e anche in sede. Abbiamo fatto molti progressi negli ultimi Gran Premi, anche se lo abbiamo dimostrato solo oggi. Ora non vediamo l’ora di poter essere protagonisti di un’altra ottima prestazione ad Abu Dhabi e concludere così la stagione al massimo”. Molte squadre hanno dato il meglio di loro in Brasile e i fan sperano che questo livello di competizione continui anche nell’ultima gara della stagione e nel prossimo anno. La speranza di tutti i fan di Alfa Romeo ovviamente è quella di vedere il proprio team preferito arrivare almeno sul podio in un Gran Premio di Formula 1. Kimi Raikkonen in Brasile ci è andato davvero molto vicino.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Racing e Antonio Giovinazzi ancora insieme in Formula 1