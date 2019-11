Fiat lancia in Brasile la nuova piattaforma digitale Live Experience

Fiat ha lanciato nelle scorse ore in Brasile la nuova piattaforma Live Experience che consente di servire il cliente o il futuro cliente attraverso delle interazioni personalizzate in tempo reale sfruttando semplicemente un computer o addirittura uno smartphone.

Proprio come un vero e proprio tour virtuale, il potenziale acquirente si connette alla nuova piattaforma tramite il sito Web e in automatico avviene una trasmissione in diretta con un esperto in grado di rispondere alle domande ed esporre i dettagli sull’auto selezionata.

Fiat: lanciata in Brasile una nuova piattaforma digitale dedicata ai clienti

Frederico Battaglia, direttore marketing di FCA America Latina, ha dichiarato: “Si tratta di uno strumento digitale che promuove una maggiore praticità per il consumatore ed è un ulteriore punto di contatto con il cliente per aiutarlo nel processo decisionale di acquisto“.

Il team di assistenza è composto da quattro specialisti altamente qualificati che lavorano all’interno di un esclusivo studio di 200 m² presso il complesso industriale dell’azienda a Betim (MG). Per ora, la nuova piattaforma Live Experience è riservata solo alla Fiat Argo ma la casa automobilistica torinese sta studiando altri modelli da aggiungere.

Durante il tour, gli esperti guidano il cliente dall’esterno e dall’interno con uno smartphone collegato a un gimbal attraverso il quale è possibile mostrare i dettagli degli accessori Mopar e porre domande su tutte le versioni 1.3 della Argo: HGT, Trekking, Drive e S-Design.

Al termine del servizio, il cliente viene indirizzato in una pagina dove è possibile prenotare e pianificare un test drive presso il concessionario più vicino oppure su MyFiat, una piattaforma sicura per effettuare direttamente l’acquisto. Il servizio Live Experience è attivo dal lunedì al sabato dalle 10:00 alle 22:00.