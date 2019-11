Bernie Ecclestone difende la Ferrari: “Non credo che abbiano ingannato”

L’ex numero uno della Formula 1 Bernie Ecclestone ha dichiarato: “Non credo Ferrari abbia commesso degli illeciti” a proposito delle accuse che sono arrivate dalla Red Bull Racing e da Max Verstappen circa la loro unità di potenza improvvisamente diventanta di gran lunga superiore alle squadre rivali.

I commenti di Verstappen sono arrivati ​​dopo il Gran Premio degli Stati Uniti, che ha visto Sebastian Vettel e Charles Leclerc abbandonare i primi posti in classifica e sembrare di non avere il ritmo mostrato nelle gare precedenti.

Dalla pausa estiva la Scuderia aveva praticamente dominato nelle qualifiche e anche il loro ritmo di gara stava diventando più forte, prima che un chiarimento da parte della FIA prima della gara di Austin sul flusso di carburante suscitasse le accuse dell’olandese.

Ma Ecclestone afferma che la situazione della Ferrari non è una novità in F1 con squadre perdenti che accusano la squadra vincente. “Non credo che la Ferrari abbia imbrogliato”, ha detto a La Gazzetta dello Sport. “È sempre lo stesso in Formula 1. Se una squadra è più veloce delle altre, allora quelli che stanno perdendo sospettano che la squadra vincente possa imbrogliare.

“È sempre stato così.” L’ex supremo della F1 ha aggiunto che i team trovano sempre diversi vantaggi interpretando le regole e i regolamenti in diversi modi per gli altri, ma che Charlie Whiting, scomparso a marzo, era sempre colui che decideva. “Le squadre ci provavano, ma poi Charlie interveniva”, ha aggiunto. “Era sempre molto bravo ad anticipare cose del genere.”