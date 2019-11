David Coulthard: “Seb è stato alle corde tutto l’anno”

L’ex pilota di F1 David Coulthard ritiene che sia stato un anno difficile per il campione del mondo multiplo Sebastian Vettel per molte ragioni, mettendo in luce la qualità e la pressione che il suo compagno di squadra Charles Leclerc ha messo su di lui. Il 22enne Leclerc mantiene un gap di 19 punti rispetto al suo compagno di squadra prima dell’ultima gara della stagione domenica prossima.

Seb è stato alle corde tutto l’anno”, ha detto Coulthard a Channel 4. “È stata una stagione difficile per lui con il giovane Charles che ha mostrato la sua velocità. Leclerc ha ottenuto molte pole position e si trova davanti a lui nel campionato, Seb è un quattro volte campione del mondo, ma le performance passate non ti garantiscono il successo futuro.”

“Penso che le persone disperate facciano cose disperate e non sto dicendo che è disperato, ma non è altrettanto bravo nel combattimento ruota a ruota come gli altri.” Il pilota tedesco della Ferrari finora in questa stagione e ha trovato difficile tenere il passo con il suo compagno di squadra. vedremo se il prossimo anno le cose per lui miglioreranno.

