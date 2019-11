Piero Ferrari spiega cosa si deve fare per vincere in F1

Il vicepresidente della Ferrari , Piero Ferrari, crede di sapere cosa ci voglia perché la Ferrari inizi nuovamente a vincere i titoli, nonostante ci sia un grande divario tra loro e la Mercedes . ” Per vincere devi avere il meglio: il pilota che non commette errori e che sa come ottenere il 100% delle prestazioni dalla macchina, e anche la macchina che dà il 100% dal primo all’ultimo giro “. Il vicepresidente della Ferrari ha fatto queste dichiarazioni ai microfoni di Motorsport.com.

“Anche il team, perché la strategia è molto importante. Oggi c’è una competizione così serrata che se non hai il massimo di tutto, non puoi vincere. Siamo sempre stati lì, dalla prima stagione di F1 ad oggi ed è importante essere lì ogni anno per cercare di vincere. Spero che la Ferrari, come azienda, mantenga sempre le sue due anime ” ha concluso Piero Ferrari. Ricordiamo che la scuderia del cavallino rampante ha 222 punti di distacco dalle frecce d’argento, che si sono assicurate il sesto titolo consecutivo di costruttori in questa stagione. Vedremo dunque se nel 2020 Mattia Binotto e team riusciranno a cambiare le cose.

