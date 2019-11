Juan Manuel Correa: “Devo tornare per Anthoine”

Juan Manuel Correa afferma di essere deciso a tornare alle corse, non solo per se stesso ma anche per Anthoine Hubert, che è morto nel terribile incidente di Spa-Francorchamps ad agosto. Correa ha subito gravi lesioni alla gamba ed è stato in coma indotto, prima di riprendersi abbastanza per tornare a casa di recente. Correa ha conquistato due podi durante la sua prima stagione di Formula 2 nel 2019, in Azerbaigian e Francia, e ha testato per la squadra Alfa Romeo Racing a metà stagione.

Nonostante debba affrontare un lungo periodo di riabilitazione, l’americano nato in Ecuador dice che è determinato a tornare per il suo amico Hubert. Correa ha dichiarato a Mundo Sport: “Mi ci sono volute alcune settimane per accettare tutto, è difficile capire con i farmaci antidolorifici in ospedale. Mi ci è voluto del tempo per accettarlo, ma il mio atteggiamento è pragmatico, nulla cambierà ciò che è successo, quindi devo trarne il meglio.”

“Certo che provo tristezza, Anthoine era un buon amico, ma ora sento che devo tornare non solo per me stesso ma anche per lui. “È stato un incidente che mi ha cambiato la vita, non solo fisicamente ma mentalmente. Quando hai un’esperienza così vicina alla morte e esci vivo, i tuoi occhi si aprono oltre le corse automobilistiche. Ci sono stati momenti in ospedale in cui non ero sicuro di voler correre di nuovo.”

“Mi sono reso conto che correre non è la cosa più importante, è la mia passione, ma un incidente del genere ti mostra le priorità, e la mia priorità era la mia salute e la mia famiglia. Ho avuto il tempo di riflettere. La mia passione è ancora correre. Un amico mi ha chiesto se questo incidente mette fine al mio sogno di correre in F1. Gli ho detto che un incidente non disattiva il sogno, ti fa pensare se vuoi correre un rischio per un sogno. E ho deciso che volevo continuare farlo perché è il mio sogno “.

