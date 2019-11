Felipe Massa prevede che più piloti di F1 passeranno alla Formula E

Felipe Massa crede che la Formula E sia ora lo sport motoristico più attraente del mondo. L’ex pilota di F1 pensa che la serie delle corse elettriche sia in continua crescita e che molti più piloti di Formula 1 si convertiranno. “La Formula E sta facendo esattamente ciò che deve essere fatto. Sta crescendo ”, ha detto Massa a Mirror.“Quando un campionato cresce e diventa sempre più grande, tutti i grandi nomi sono interessati.”

Felipe Massa crede che la Formula E sia ora lo sport motoristico più attraente del mondo

“Ero interessato. Stavo seguendo la Formula E dall’inizio ed è stato interessante. Era l’unico campionato in cui volevo guidare dopo la Formula 1 “. La Formula E è stata commercializzata come la versione ecologica del motorsport e Massa pensa che ciò significhi che il futuro di questo sport sarà forte. “Mi concentro sulla Formula E, perché credo nel futuro della Formula E più di quanto credo nel futuro dell’altro campionato”, ha detto.

“Sono sicuro che qualsiasi pilota che non ha la possibilità di rimanere in Formula 1, proverà a venire in Formula E, ne sono sicuro al 100%”. Sarà interessante vedere come si svilupperanno la Formula E e la Formula 1 nei prossimi anni. Al momento la Formula 1 è ancora molto più avanti delle serie elettriche, ma la Formula E continua a crescere.

Ti potrebbe interessare: Felipe Massa rivela quanto sia difficile per un giovane pilota essere alla Ferrari