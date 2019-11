Felipe Massa rivela quanto sia difficile per un giovane pilota essere alla Ferrari

Essere un pilota Ferrari non è facile. Le responsabilità, la pressione, l’essere costantemente nei discorsi dei media. Persino un veterano della Formula 1 troverebbe difficile guidare per la Ferrari, figurarsi un pilota alla sua seconda stagione in questo sport. Questo è ciò che ha reso il successo di Charles Leclerc nella squadra così impressionante. L’ex pilota Ferrari Felipe Massa sa cosa significa dover sopportare la pressione di guidare per il team italiano. “Devi essere pronto sotto molti aspetti. Devi imparare a gestire la pressione dei media, dei fan e di tutto quello che avviene quando ti rendi conto che guidi per la Ferrari “, ha detto Massa a Motorsport.com.

Felipe Massa elogia Leclerc sapendo quanto è difficile per un giovane pilota correre per la Ferrari

“Non è una cosa semplice e Charles sta gestendo perfettamente questo aspetto. È un bravo ragazzo ed è più intelligente di quanto gli venga dato credito. ”La Ferrari vuole risultati e di solito non sceglie piloti giovani. Leclerc ha dimostrato a molti che l’esperienza non è sempre necessaria per guidare un’auto veloce. Ha dimostrato di essere altrettanto veloce come Sebastian Vettel ed è sicuramente uno da guardare con attezione”, ha concluso Felipe Massa.

