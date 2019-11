Kimi Raikkonen su suo figlio che corre: “Solo ora capisco la preoccupazione dei miei genitori”

All’età di 40 anni, Kimi Raikkonen è il pilota più anziano della griglia. Il pilota Alfa Romeo è diventato padre e suo figlio ha iniziato a correre sui go-kart. Il finlandese dice che ora capisce la preoccupazione che i suoi genitori avevano quando stava iniziando a correre. Avere figli è un impegno enorme e Raikkonen afferma che gli ha completamente cambiato la sua vita. ”

Kimi Raikkonen dice che ora che suo figlio ha iniziato a correre capisce la preoccupazione che i suoi genitori avevano quando era giovane

È cambiato molto nella mia vita perché senza quei bambini avrei avuto una vita molto diversa. Certo, le corse richiedono molto tempo, ma questa non è mai stata la cosa più importante della mia vita. I bambini sono adesso. Non tutti i giorni sono divertenti, ma è così che va la vita. Il mio obiettivo nella vita ora è cambiato “, ha detto Raikkonen a Yahoo Sport.

”Nel momento in cui diventerai padre, inizierai a preoccuparti di più. Non è sempre bello, ma ne fa parte. Il fatto che nostro figlio ora vada al go-kart non aiuta ovviamente. Conosco tutti i pericoli, cose che quando sei bambino nemmeno pensi. Solo ora capisco le preoccupazioni dei miei genitori in passato ed è terribile. ” Kimi Raikkonen è uno dei più grandi piloti di Formula 1 della sua generazione e cercherà di passare le sue conoscenze a suo figlio che ha appena iniziato la sua carriera agonistica.

Ti potrebbe interessare: Kimi Raikkonen “deluso” nonostante il miglior risultato della stagione in Brasile