Kimi Raikkonen “deluso” nonostante il miglior risultato della stagione in Brasile

Kimi Raikkonen si è quasi ritrovato sul podio per la prima volta da quando ha lasciato la Ferrari. L’Alfa Romeo ha ottenuto 22 punti dopo un intenso Gran Premio del Brasile ma nonostante ciò Kimi Raikkonen è rimasto deluso. Iceman stava sfidando Carlos Sainz per quello che sarebbe potuto essere un podio dopo che a Lewis Hamilton è stato assegnata una penalità. Il risultato spinge Raikkonen al 12 ° posto nel campione del mondo di F1 e deve superare Lando Norris e Sergio Perez di quattro punti ad Abu Dhabi se vuole finire nella top ten per la sedicesima volta in 17 stagioni di Formula 1.

Nonostante il quarto posto finale Kimi Raikkonen si è detto deluso dal Gran Premio di Formula 1 del Brasile

Il pilota finlandese di Formula 1 è stato soddisfatto dei punti ma deluso di non aver potuto ottenere di più. “Sono contento di aver contribuito a dare al mio team il nostro miglior risultato della stagione come squadra. È stata una giornata molto buona per noi e finalmente siamo riusciti a garantirci il risultato per cui abbiamo lavorato così duramente. Siamo rimasti in disparte per gran parte della gara, ma alla fine eravamo nel bel mezzo dell’azione “, ha detto Kimi Raikkonen.

“Sono deluso dal fatto che non siamo riusciti a superare Sainz per quella che si è rivelata la posizione finale sul podio: abbiamo avuto la velocità, ci siamo riusciti due volte ma non siamo riusciti a superare. Ma vuoi sempre qualcosa di più: alla fine è bello ottenere punti importanti con entrambe le macchine,” ha concluso Kimi Raikkonen.

