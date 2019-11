‘Parti del motore Ferrari sequestrate dalla FIA’

Secondo quanto riferito da Auto Moto und Sport, la FIA avrebbe sequestrato parti del motore utilizzate dalla Ferrari durante il Gran Premio del Brasile. Dunque continuano i controlli sul motore delle monoposto del team del cavallino rampante dopo le denunce dei rivali nelle scorse settimane. Auto Motor und Sport ha riferito che elementi del sistema di flusso del carburante dall’auto Ferrari, sono stati portati via per i test. Un aggiornamento del motore introdotto dopo la pausa estiva ha aiutato la Scuderia di Maranello a conquistare sei pole position tra Belgio e Messico.

Con il vantaggio della Ferrari nei rettilinei stimato a 0,8 secondi al giro, rivali del calibro di Mercedes e Red Bull si sono affrettati a manifestare le loro preoccupazioni. Max Verstappen è arrivato al punto di suggerire che il vantaggio della Ferrari era stato ottenuto “barando”, mentre i suoi datori di lavoro si sono mossi dietro le quinte per cercare di approfondire la questione. Un sistema di flusso di carburante, proposto da Red Bull, è stato dichiarato illegale dalla FIA prima del GP degli Stati Uniti, spingendo una direttiva tecnica da inviare a tutte le squadre.

Ad Austin, la serie di pole della Ferrari si è conclusa quando Valtteri Bottas ha vinto partendo dalla pole, spingendo Verstappen a fare quei commenti. Un altro TD, relativo alla combustione di liquidi refrigeranti, è stato emesso in vista del GP del Brasile, dove Verstappen ha vinto dalla pole e la coppia Ferrari di Sebastian Vettel e Charles Leclerc è precipitata. Il capo del team Ferrari Mattia Binotto afferma che la sottolineatura dei regolamenti non ha portato al calo di ritmo della Ferrari, mentre Vettel ha affermato che nulla è cambiato rispetto all’allestimento della Ferrari negli Stati Uniti e in Brasile rispetto alle precedenti gare.

Ti potrebbe interessare: David Coulthard ritiene che Mattia Binotto possa risolvere i problemi della Ferrari