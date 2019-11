Sebastian Vettel pensa che Pierre Gasly abbia guidato “brillantemente” dopo l’addio alla Red Bull

Il pilota della Ferrari Sebastian Vettel ha elogiato il pilota del Toro Rosso, Pierre Gasly, per il modo in cui ha risposto dopo l’addio alla Red Bull a metà stagione 2019. Gasly ha iniziato la stagione alla Red Bull dopo essere stato promosso dalla Toro Rosso in sostituzione del partente Daniel Ricciardo.

Tuttavia, nella prima parte della stagione di Formula 1 il pilota francese è stato completamente sovraperformato dal suo compagno di squadra Max Verstappen. Alex Albon è entrato per sostituire Gasly alla Red Bull, con il 23enne che è tornato alla Toro Rosso, ma il francese ha guidato “brillantemente” da quando è tornato nella sua ex squadra.

Sebastian Vettel ha elogiato il pilota del Toro Rosso, Pierre Gasly, per i suoi recenti risultati

Pierre Gasly ha registrato il suo primo podio in assoluto domenica, scioccando il mondo della F1 raggiungendo la bandiera a scacchi al secondo posto, dietro l’ex compagno di squadra Verstappen, in una corsa ricca di colpi di scena in Brasile. Sebastian Vettel, che ha dovuto ritirarsi dalla gara a causa di una collisione con il suo compagno di squadra Charles Leclerc , ha elogiato Gasly per la sua guida di domenica e la sua forma da quando è tornato alla Toro Rosso.

“Sono felice per lui”, ha detto Sebastian Vettel su Pierre Gasly ai microfoni di RaceFans. “Ovviamente non conosco i risultati, ma sono contento per lui. Penso che se lo meriti. Penso che abbia guidato brillantemente da quando è stato declassato. Non so quale siano i suoi piani per il futuro”, ha concluso il pilota tedesco della Ferrari.

