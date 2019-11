Alfa Romeo 4C Spider: gli ultimi dettagli sul model year 2020 per il Nord America

Il model year 2020 sarò l’ultimo per l’Alfa Romeo 4C Spider e la produzione è limitata alle regioni NAFTA e APAC. La casa automobilistica di Arese ha deciso di chiudere definitivamente gli ordini in Europa, Medio Oriente e Africa già due anni fa, quindi parliamo di un’auto sportiva a motore centrale parecchio rara.

La 4C Spider per il Nord America non è stata aggiornata rispetto a Giulia e Stelvio 2020. Se ciò non bastasse, il prezzo a cui viene proposta (a partire da oltre 67.000 dollari) è anche più alto rispetto a quello della berlina e del SUV.

Alfa Romeo 4C Spider: poche le novità per il MY 2020 rispetto a Giulia e Stelvio

Il pacchetto Italia è probabilmente quello più interessante da scegliere poiché propone una carrozzeria colorata in Misano Blue Metallic, presa d’aria e diffusore aerodinamico in Piano Black e ha una placca sulla console centrale. Il telaio monoscocca in fibra di carbonio, ispirato alla Formula 1, viene assemblato nello stabilimento Maserati di Modena ed è unito a un motore turbo a 4 cilindri e un cambio DCT.

La cilindrata del propulsore rende omaggio al motore 1750 degli anni ‘60. Tuttavia, parliamo di un powertrain con un vecchio design. Basti pensare che esso è stato usato anche sulla Giulietta Quadrifoglio Verde di circa cinque anni fa.

Con la sua potenza di 237 CV e 350 nm di coppia massima, l’Alfa Romeo 4C Spider non dispone di alcun tipo di assistenza alla guida. Grazie alle sue caratteristiche, però, la sportiva è capace di scattare da 0 a 96 km/h in 4,1 secondi e di raggiungere una velocità massima di 257 km/h.

Con il suo peso inferiore ai 1134 kg, la vettura è disponibile in sei colorazioni. Oltre all’esclusivo Misano Blue Metallic, Alfa Romeo propone Rosso Competizione, Alfa Rosso, Basalt Gray, Black e White. Per quanto riguarda l’abitacolo, abbiamo sei combinazioni tra rivestimenti in pelle nera e rossa con cuciture rosse, gialle, nere, tabacco o giallo con inserti in microfibra.

Nel mercato statunitense, Alfa Romeo è riuscita a vendere 238 esemplari nel 2018 della sua Alfa Romeo 4C Spider, quasi un terzo di quanto fatto nel 2015. Ciò significa che abbiamo di fronte la vettura del Biscione più rara attualmente in produzione.