Dodge Coronet: ecco la versione modernizzata della famosa muscle car

La Dodge Coronet è stata un’auto prodotta dalla casa automobilistica americana dal 1949 al 1959 e dal 1965 al 1976. Al momento del lancio, l’auto venne collocata al top della gamma delle vetture full-size del marchio di FCA ma nel 1955 venne proposta come entry-level.

A differenza delle Challenger e Charger, purtroppo, questo nome resta al momento confinato sui libri di storia del marchio automobilistico americano. In attesa di un possibile successore spirituale, The Sketch Monkey ha pubblicato un video su YouTube in cui mostra come realizza la versione in chiave moderna della Dodge Coronet.

Dodge Coronet: la muscle car rivive grazie a questo progetto di The Sketch Monkey

Il progetto usa come base di partenza il restyling del modello del 1970. Il risultato finale è un esercizio di stile di alto livello che sembra quasi piazzarsi molto bene fra le vetture moderne di Mopar. Esso sembra molto più vicino alle muscle car dell’era d’oro ed è molto più accattivante di molte auto moderne del genere come l’ultima Chevrolet Camaro e persino la Ford Mustang Shelby GT500 del 2020.

Il video allegato a fine articolo mostra passo passo come The Sketch Monkey crea la versione modernizzata della Dodge Coronet del 1970 mentre nell’articolo potete apprezzare fin da subito il risultato finale, oltre che la foto originale presa dall’artista.

La quinta generazione della vettura (1965-1970) segnò il passaggio dalla categoria full-size a quella mid-size. Questa nuova serie era sostanzialmente una versione rivista e aggiornata della Dodge Polara. Sotto il cofano, la casa automobilistica americana adottò dei motori a 6 cilindri in linea da 3.7 litri e dei V8 da 4.5 litri, 5.2 litri, 5.9 litri, 6.3 litri, 7 litri e 7.2 litri.

Nel corso degli anni vennero lanciate alcune varianti fra cui la Dodge Coronet R/T e la Coronet Super Bee, disponibile in vari tipi di propulsori e con carrozzeria coupé a due porte.