Vettel elogia l’obiettivo “ambizioso” della Formula 1 di diventare neutrale al carbone

Sebastian Vettel ha dato un forte sostegno alla strategia di sostenibilità ambientale recentemente annunciata in Formula 1, dicendo “è un grande messaggio e che è giunto il momento”. La Formula 1 si è prefissata l’obiettivo di ridurre le sue emissioni di carbonio a “zero netto” entro il 2030 attraverso cambiamenti radicali soprattutto legati a come la Formula 1 si muove in tutto il mondo, alimenta le sue auto e altro ancora. “È bello vedere che le persone che possono prendere decisioni e possono cambiare stanno pensando di fare un cambiamento”, ha affermato Vettel.

Sebastian Vettel favorevole alla decisione della Formula 1 di diventare a zero emissioni entro il 2030

“Penso che sia un obiettivo ambizioso. Allo stesso modo, vorrei vedere molti degli obiettivi previsti raggiunti prima, perché penso che sia un must nei nostri tempi e non possiamo permetterci di aspettare. Quindi penso che la Formula 1 stia decisamente andando nella giusta direzione. Ovviamente lo sport che amiamo è chiamato sport motoristico proprio perché abbiamo un motore nella nostra auto. Quindi questo fa dire ad alcune persone che ovviamente la cosa non ha molto senso.”

“Ma penso in generale che non dovremmo cercare di evidenziare le cose che forse le persone non stanno facendo o che dovrebbero fare diversamente. Penso che dovremmo concentrarci su cose che in realtà possiamo fare diversamente per fare un cambiamento. Questo vale sia per ogni individuo, sia per noi come sport. “Quindi penso che la sfida sia abbastanza chiara. È ovviamente per migliorare il nostro sport, migliorare lo spettacolo, far crescere la passione in base ai valori che condividiamo da così tanto tempo. Ma renderli sostenibili. Penso che sia una sfida incredibile. Ma come ho detto, è giunto il momento,” ha concluso Sebastian Vettel.

