Leclerc crede che i benefici del nuovo motore saranno percepiti ad Abu Dhabi

A Charles Leclerc è stata inflitta una penalità in griglia di 10 posti per il Gran Premio del Brasile. La Ferrari ha deciso di cambiare il suo motore utilizzandone uno in preparazione per il campionato del mondo di Formula 1 del 2020. L’uomo di Monaco può chiudere al terzo posto nella classifica piloti questo fine settimana, ma ora è più difficile. Charles Leclerc affronterà una sfida questo fine settimana, ma capisce il ragionamento e non vede l’ora che arrivi l’ultima gara della stagione F1 del 2019.

Charles Leclerc pensa che i benefici del nuovo motore si noteranno molto ad Abu Dhabi nell’ultimo GP della stagione

“Ovviamente questo fine settimana non sarà facile per me con una penalità in griglia di 10 posti, ma penso che sia la migliore possibilità per noi per il resto del campionato”, ha detto Leclerc alla stampa in Brasile. “Cercherò di limitare il danno il più possibile questo fine settimana e cercherò di ottenere il miglior risultato. Sono anche sicuro che vedremo i benefici di un cambio di motore ad Abu Dhabi.”

Leclerc è abbastanza ottimista: “In generale, penso che sarà un vantaggio. Sia in qualifica che in gara, penso che sarà praticamente lo stesso e che ci sarà generalmente un vantaggio. Penso che ci sia molto da guadagnare cambiando il motore “. Vedremo dunque se il giovane pilota della Ferrari avrà avuto ragione o meno. Quella del cambio di motore comunque per Charles Leclerc e per la scuderia del cavallino rampante era ormai una scelta obbligata.

