Alfa Romeo 1600 Junior Zagato: ecco lo speciale esemplare di Gordon Murray

L’Alfa Romeo 1600 Junior Zagato è fra le vetture più belle costruite dalla Carrozzeria Zagato Milano. Tuttavia, questa Alfaholics Zagato-R riesce a fare meglio. Dipinto in verde secondo le specifiche dettate da Gordon Murray (ex progettista di monoposto di Formula 1 e direttore tecnico), il restomod che vedete nelle foto allegate all’articolo dispone di un kit di sospensioni GTA-R.

Ciò significa che abbiamo delle molle completamente regolabili, dei doppi ammortizzatori regolabili in alluminio, un asse posteriore da competizione, un LSD e dei freni in acciaio inossidabile.

Alfa Romeo 1600 Junior Zagato: una speciale one-off dipinta in verde modificata da Alfaholics

Oltre a questo, Alfaholics ha montato una scatola sterzo in alluminio billet con l’obiettivo di modificare ancor di più la maneggevolezza offerta dalla storica vettura. L’abitacolo e le rifiniture interne sono state create su misura seguendo sempre quanto detto dalla leggenda della Formula 1.

In particolare, troviamo dei sedili con funzione riscaldamento, aria condizionata, supporto lombare regolabile, alzacristalli elettrici, inserti in alcantara, rivestimento in pelle italiana, moquette in lana Wilton e altro ancora.

Alfaholics ha dichiarato che la parte più difficile fatta durante la conversione dell’Alfa Romeo 1600 Junior Zagato nella Alfaholics Zagato-R è stata rifare i componenti di fabbrica di scarsa qualità seguendo gli standard elevati di oggi.

Questo perché, la casa automobilistica di Arese non era nota per la qualità costruttiva negli anni ‘60 e ‘70. Proseguendo con il resto della costruzione, troviamo un motore TwinSpark da 2.1 litri capace di sviluppare una potenza di 225 CV, abbinato a un cambio manuale.

La speciale Alfa Romeo 1600 Junior Zagato propone i badge Z e R e una piccola placca contenente la frase “Alfaholics Zagato-R Build 019 Chassis AR 1800292“. Visto che il Biscione ha realizzato solo 402 esemplari della 1600 Junior Zagato, l’Alfaholics Zagato-R è ancora più speciale perché si tratta praticamente di una one-off.