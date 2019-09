Sebastian Vettel ‘spera’ che Nico Hulkenberg trovi un posto l’anno prossimo

Sebastian Vettel ” spera” che Nico Hulkenberg trovi un posto in Formula 1 il prossimo anno dopo che il tedesco è stato lasciato a piedi dalla Renault venendo sostituito da Esteban Ocon per il 2020. Durante la pausa estiva c’erano state voci su dove Ocon avrebbe finito per guidare e si parlava di Mercedes o Renault. Questo fino a quando le frecce d’argento non hanno confermato Valtteri Bottas per un altro anno.

La Renault ha quindi annunciato che il francese avrebbe guidato al fianco di Daniel Ricciardo nel 2020, lasciando Hulkenberg alla ricerca di un nuovo team. Vettel ha dichiarato: “Nico ha la mia stessa età. Penso che abbiamo corso insieme con i go-kart. Non credo che sia fuori dalla Formula 1, spero che trovi un posto. Il problema è che il nostro sport è il più difficile sport al mondo”. Il tedesco ha anche menzionato quanto è diventato costoso correre nel motorsport.

“Il nostro sport è sempre stato costoso, ma è diventato così costoso che è diventato quasi impossibile per le persone normali iniziare a correre, iniziare a fare sport motoristici in giovane età”, ha aggiunto Vettel. “Perché? Ci sono un paio di ragioni, ma non voglio iniziare questa discussione perché altrimenti non finirei più di parlare. ” In generale, abbiamo campionati molto forti in Germania, ottime infrastrutture, buone piste da go-kart e circuiti fantastici. Ma se guardi la griglia, ci sono principalmente stranieri. Non sono rimasti molti tedeschi. Quindi credo che siamo arrivati a un punto in cui è necessario fare qualche cambiamento.”