Una nuova era per Maserati inizierà a maggio

Maserati ha bisogno di una rinascita. Il Levante è abbastanza recente, ma l’attuale Quattroporte e Ghibli sono in circolazione dal 2012-13 e la GranTurismo è appena stata ritirata dopo una dozzina di lunghi anni sul mercato. Fortunatamente, il marchio italiano ha in programma la sua rinascita e ora sappiamo quando questa inizierà. Il marchio del Tridente ha pubblicato questo teaser piuttosto enigmatico, mostrando nient’altro che il suo logo e alcune parole chiave: Modena, maggio 2020, e le lettere MMXX e la didascalia di accompagnamento “Maserati: una nuova era sta arrivando”.

In un nuovo video teaser Maserati annuncia per maggio l’arrivo di una novità importante

La stessa grafica è stata pubblicata in forma animata sui social media. “Il conto alla rovescia per una nuova era è ufficialmente iniziato. #MaseratiMMXX” recita la didascalia. La posizione, la data e i numeri romani per il prossimo anno 2020 sono abbastanza chiari. La domanda è: cosa porterà questa “nuova era” per il fabbricante d’automobili italiano. E abbiamo alcune buone idee. Avendo finalmente messo a riposo la vecchia GranTurismo coupé e convertibile, Maserati ha spianato la strada per la sua sostituzione.

Secondo indiscrezioni si potrebbe trattare della nuova GranTurismo

Quindi la prima ipotesi potrebbe essere la presentazione della sostituta della GranTurismo. Altra possibilità il debutto della prima auto completamente elettrica del marchio del Tridente. Tuttavia questa ipotesi sembrerebbe da scartare ascoltando la traccia audio che accompagna il video, mostra chiaramente il cunicolo di scarico di un motore a combustione interna – più vicino ai motori smorzati e turbo che alimentano i suoi modelli (relativamente) più recenti che quello del V8 del GranTurismo. Dovremo solo aspettare fino a maggio per vedere cosa Maserati abbia in serbo. Vi aggiorneremo naturalmente non appena avremo notizie certe su questa novità per il marchio modenese di Fiat Chrysler.

