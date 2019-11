Wolff dice che “non è scontato” che la Mercedes rimanga in F1 nel 2021

Il boss della Mercedes Toto Wolff non garantisce che il suo team rimarrà in Formula 1 oltre la stagione 2020. Sono in corso colloqui tra i proprietari di Mercedes e F1 Liberty Media sui nuovi termini di un nuovo accordo commerciale. Questo nonostante la Mercedes abbia vinto sei titoli negli ultimi 6 anni e abbia dominato completamente lo sport negli ultimi anni. ”

“Tutto indica che resteremo. Ma non è così scontato”, ha dichiarato Wolff a Motorsport.com. ” Siamo nel mezzo della discussione del nuovo accordo Concorde. In relazione a questo – e indipendentemente da esso – stiamo discutendo dello sviluppo dell’automobile e dei suoi effetti sullo sport .”

Toto Wolff non garantisce che il suo team rimarrà in Formula 1 oltre la stagione 2020

Entrambi i piloti hanno avuto ancora una volta ottime stagioni, Lewis Hamilton ha vinto il campionato piloti, mentre Valtteri Bottas ha comodamente conquistato il secondo posto. Vedremo dunque come si evolverà la situazione per Mercedes e la Formula 1 che ancora devono definire il proprio futuro a seguito dei cambiamenti in atto nella massima competizione automobilistica.

Ricordiamo anche che nelle scorse ore la FIA ha comunicato che la Formula 1 vuole mettere in atto un piano di sostenibilità per avere un’impronta di carbonio netta pari a zero entro il 2030. Si tratta solo dell’ultimo cambiamento che potrebbe rivoluzionare il campionato. Vedremo dunque se Mercedes confermerà o meno i suoi impegni.

Ti potrebbe interessare: Toto Wolff crede ancora che Lewis Hamilton possa essere tentato di passare alla Ferrari