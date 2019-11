Toto Wolff crede ancora che Lewis Hamilton possa essere tentato di passare alla Ferrari

Il capo del team Mercedes Toto Wolff ha rivelato che il suo team ha opzioni se il sei volte campione del mondo Lewis Hamilton decidesse di trasferirsi in Ferrari per la stagione di Formula 1 2021. Hamilton ha contratto con le Silver Arrows almeno fino alla fine della prossima stagione, ma non ha ancora firmato un accordo a lungo termine con i campioni dei costruttori del 2019.

Il pilota britannico ha conquistato sei titoli mondiali di F1 domenica, mentre è arrivato secondo al Gran Premio degli Stati Uniti, lasciandolo solo un titolo fuori dal record assoluto di sette titoli di Michael Schumacher. Ci sono state alcune voci su Hamilton che potenzialmente vorrebbe passare alla Ferrari per le ultime fasi della sua carriera e questo è qualcosa per cui il suo team principal è preparato se si presenta la situazione.

“È naturale che i piloti sognino sempre la Ferrari, il marchio più importante della Formula 1”, ha dichiarato Wolff a Sky Sport Italia. “Il rosso è come il sole in Formula 1. Ha bisogno di stare con una squadra e con persone che amano lavorare. E le sue emozioni e il suo cuore sono decisamente con Mercedes oggi. “Speriamo di avere i due piloti più competitivi in ​​Formula 1. E lui (Hamilton) è la nostra priorità oggi”. Wolff ha ammesso che la Mercedes sarebbe pronta se Hamilton decidesse a sorpresa di passare ai suoi rivali italiani: “Se vuole dare un’occhiata al mercato, dobbiamo farlo anche noi. E ce ne sono altri che mi piacciono”.