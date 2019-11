La moglie di Michael Schumacher: “È nelle migliori mani”

Michael Schumacher è considerato uno dei più grandi piloti di Formula 1 di tutti i tempi. Il pilota tedesco ha vinto sette campionati mondiali, il massimo che un pilota abbia mai vinto. Tragicamente, la leggenda della Formula 1 ha subito un grave infortunio alla testa mentre sciava nel 2013 e per la prima volta da allora sua moglie, Corinna Schumacher, ne ha parlato. “Ha fatto tutto per me. Non dimenticherò mai chi devo ringraziare. Mi riferisco naturalmente a mio marito Michael”, ha detto Corinna alla rivista SHE quando gli è stato chiesto della vita prima dell’incidente di suo marito.

“Puoi essere sicuro che è nelle migliori mani e che stiamo facendo tutto il possibile per aiutarlo. vi preghiamo di capire che stiamo seguendo i desideri di Michael mantenendo un argomento così delicato come la salute, come è sempre stato, nella privacy.” Le condizioni di Michael Schumacher sono ancora incerte, ma si ritiene che soffra degli effetti di gravi danni cerebrali. Si spera naturalmente che in futuro possano arrivare buone notizie sul leggendario campione di Formula 1 che è rimasto nel cuore di tanti tifosi.

