Ralf Schumacher: Lewis Hamilton può battere il record di tutti i tempi della F1 di Michael Schumacher

Ralf Schumacher crede che il record assoluto in Formula 1 di sette titoli del fratello Michael sia gravemente minacciato di essere battuto, con Lewis Hamilton che ha conquistato il sesto titolo lo scorso fine settimana. Lewis Hamilton ha vinto il suo terzo campionato consecutivo piloti lo scorso fine settimana, oltrepassando la bandiera a scacchi al secondo posto al Gran Premio degli Stati Uniti , arrivando così ad un solo un titolo dietro il leggendario pilota tedesco.

“Entrambi hanno raggiunto risultati incredibili”, ha detto Ralf Schumacher ad Auto Bild. “Penso che Lewis possa battere i record di Michael ora.” Molti hanno affermato che Hamilton ha solo questo successo grazie alle monoposto che Mercedes gli ha fornito nelle ultime stagioni, e Schumacher lo riconosce, ma ha insistito sul fatto che ci sono più fattori per essere un campione di F1: “Ottiene sempre il massimo dalle opportunità. Tutto si adatta a lui.”

“Ha l’esperienza, ha un talento naturale folle, sa quando attaccare e quando sedersi, e si sente estremamente a suo agio nella sua squadra. Sa di essere il numero uno assoluto. Questo crea fiducia ed è molto buono per un guidatore. Probabilmente non fa molti errori per questo,” ha concluso Ralph Schumacher.

