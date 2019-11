Mercato auto usate: -1,5% registrato ad ottobre 2019

Il mercato dell’usato registrato ad ottobre 2019 porta un segno meno rispetto allo stesso mese ma del 2018. I dati provengono dall’ultimo bollettino mensile AutoTrend dell’Automobile Club d’Italia (ACI) prendendo come riferimento i dati del PRA.

I passaggi di proprietà delle vetture, senza considerare le mini volture (trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale), sono stati del -1,5%. In particolare, per ogni 100 auto nuove sono state vendute 192 usate ad ottobre 2019 (e 158 nei primi 10 mesi di quest’anno).

Mercato auto usate: ottobre 2019 si chiude con un risultato negativo per i passaggi di proprietà

Sempre nello stesso mese, i passaggi di proprietà dei veicoli a gasolio hanno registrato una diminuzione dello 0,4%. Per quanto riguarda il mercato usato delle due ruote, al netto delle mini volture, si è registrato un mese positivo con l’1,3% in più rispetto ad ottobre 2018.

Nel periodo gennaio-ottobre si è registrata una crescita dello 0,9% per le auto e dello 0,5% per tutti i veicoli, anche se i motocicli hanno registrato una flessione dello 0,2%. Per quanto riguarda le radiazioni delle vetture, si è registrato un calo mensile dello 0,1%, con 88 auto radiate su 100 immatricolate e 78 se consideriamo i primi 10 mesi del 2019.

Anche le radiazioni delle due ruote hanno subito un decremento ad ottobre del 4,3%. Da gennaio ad ottobre 2019, le radiazioni hanno archiviato crescite complessive del 2,7% per le vetture e del 2,1% per tutti i veicoli, seppur i motocicli abbiano registrato una flessione del 6,2%. Per maggiori informazioni, vi consigliamo di dare un’occhiata al documento ufficiale dell’Automobile Club d’Italia presente sul sito.