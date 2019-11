Leclerc sarà campione prima di Verstappen secondo Massa

Felipe Massa crede che Charles Leclerc sarà incoronato campione del mondo piloti prima di Max Verstappen, nonostante la maggiore esperienza del pilota della Red Bull. Verstappen si avvicina alla fine della sua quinta stagione in Formula 1 e ha recentemente raggiunto il traguardo dei 100 Gran Premi ad Austin. Tuttavia, l’olandese deve ancora prendere parte ad una una lotta per il titolo, con le Red Bull che hanno avuto non pochi problemi a tenere il passo nell’era V6 Hybrid cosa ovviamente che mette il pilota olandese in una posizione di svantaggio, nonostante i suoi evidenti talenti.

Le ambizioni per il titolo della Red Bull non sono mai decollate nel 2019 in quanto pur con il passaggio ai motori Honda, Verstappen è al quarto posto nella classifica dei piloti, con Leclerc al terzo posto. Nella sua stagione d’esordio per la Ferrari , Leclerc ha conquistato sette pole position, almeno due in più rispetto a qualsiasi altro pilota. Invece la pole di Verstappen in Ungheria quest’anno è stata la prima della sua carriera. E l’ex pilota della Ferrari Massa crede che l’immediato arrivo di Leclerc nella Scuderia del cavallino lo farà diventare campione del mondo prima di Verstappen.

“È un ragazzo di grande talento, ma la cosa che mi colpisce di più è la sua testa e la sua capacità di gestire la pressione”, ha detto Massa a Motorsport.com. “Non so se sia più veloce o più lento di Verstappen, ma le sette pole position nel suo primo anno di Ferrari dicono molto. Ha commesso alcuni errori, ma penso che tutti dobbiamo considerare la sua esperienza ancora limitata in F1 ed è stato il suo primo anno in una squadra di vertice. È un futuro campione del mondo e penso che non dovremo aspettare molto. Non escludo che possa raggiungere quell’obiettivo anche prima di Verstappen.”