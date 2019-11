Fiat Toro: rischio di incendio per alcuni esemplari in Brasile

Fiat Chrysler Automobiles Brasile invita i proprietari di 2.912 unità del pick up Fiat Toro con motore diesel, anno modello 2019-2020, a programmare una visita presso uno dei concessionari Fiat sparsi nel territorio del grande paese latino americano a partire dall’11 novembre 2018, in modo da potersi sottoporre ad un controllo e, se necessario, installare un cappuccio protettivo sul filtro del carburante. In alcuni casi infatti, secondo quanto dichiarato dalla stessa casa automobilistica italiana, il filtro del carburante potrebbe essere danneggiato, consentendo una perdita di carburante in alta temperatura del motore e, in casi estremi, ciò potrebbe provocare il rischio di incendio.

Richiamo per 2.912 unità del pick up Fiat Toro con motore diesel in Brasile per rischio di incendio

I pickup Fiat Toro coinvolti sono quelli con le ultime sei cifre del telaio che vanno da C80844 a C92056. Il tempo minimo di riparazione è di circa un’ora. Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo www.fiat.com.br, Fiat WhatsApp al numero (31) 2123-6000 o contattare il Centro assistenza clienti Fiat al numero (0800) 707-1000. Vi aggiorneremo naturalmente qualora dovessero arrivare ulteriori novità o informazioni su questo richiamo che riguarda vetture vendute esclusivamente in Brasile.

