Charles Leclerc “parla troppo alla radio” per essere il numero 1 in Ferrari secondo Montezemolo

Da quando Charles Leclerc è entrato in Ferrari, lo status di Sebastian Vettel come pilota numero uno nel team è stato seriamente minacciato. La Ferrari tradizionalmente ha sempre un pilota numero uno e la prossima stagione sarà davvero difficile per loro scegliere tra i loro due piloti. L’ex capo della Ferrari, Luca di Montezemolo, insiste sul fatto che è ancora presto e non crede che Leclerc sia abbastanza bravo da essere ancora il numero uno.

“Scommetto sempre su un pilota che vince il titolo mentre l’altro è lì per garantire punti per il campionato costruttori”, ha detto Montezemolo alla Radio Rai. “Penso che uno dei problemi della Ferrari quest’anno sia stato il fatto di dover gestire due piloti di punta come Vettel e Leclerc. “Penso molto al futuro della Ferrari. Leclerc è un giovane pilota molto veloce. Ha sorpreso tutti e nessuno si aspettava che fosse così veloce nel suo primo anno, ma parla troppo alla radio.”

“È molto bravo, ma dobbiamo stare attenti. Deve crescere nel tempo, ma non troppo in fretta.” Leclerc ha attualmente 19 punti di vantaggio su Vettel e spiegargli che Vettel sarà il pilota numero uno alla Ferrari la prossima stagione sarà complicato. Sarà interessante vedere cosa deciderà di fare la squadra italiana.

