Ram presenta i nuovi pick-up Built to Serve Edition

Ram onorerà le forze armate statunitensi con una serie di pick-up dedicata chiamata Built to Serve Edition. Ciascuno dei cinque rami della United States Armed Forces sarà onorato dalla casa automobilistica americana con dei veicoli caratterizzati da una vernice bicolore per la carrozzeria appositamente selezionata che evoca lo spirito, la missione e la storia del servizio.

Reid Bigland, Head of Ram Brand, ha dichiarato: “Ram vuole onorare coloro che servono o hanno servito gli Stati Uniti con distinzione. Vogliamo anche riunire i proprietari di Ram che attualmente non stanno facendo la differenza nelle loro comunità. Abbiamo lanciato la nostra organizzazione di volontariato Ram Nation nel 2015 per offrire ai proprietari di pick-up Ram un modo per essere coinvolti quando è necessario“.

Ram: il nuovo pacchetto Built to Serve Edition è dedicato a tutti i possessori di un pick-up della casa americana

Il marchio americano lancerà il primo pick-up Built to Serve Edition entro la fine di questo mese in concomitanza con il Veterans Day (che si terrà l’11 novembre). Tuttavia, Ram ha precisato che un nuovo modello verrà lanciato ogni tre mesi circa.

I veicoli Built to Serve Edition delle forze armate statunitensi verranno offerti nelle seguenti colorazioni e numero di esemplari: Gator e Diamond Black (1000 esemplari), Ceramic Gray e Patriot Blue (1000), Anvil e Billet Silver (1000), Tank e Flame Red (1000) e Spitfire e Bright White (500).

I pick-up Ram Built to Serve Edition dispongono di varie caratteristiche esclusive sia interne che esterne per differenziarli dai modelli standard, tra cui la bandiera degli Stati Uniti e la decalcomania Built to Serve su ciascuno dei pannelli posteriori.

Oltre a questo, troviamo dei cerchi in alluminio da 20″ con finitura Technical Gray unica, griglia e cornice interamente nere, paraurti neri e gruppi ottici premium con cornice nera. Il look esterno si completa con stemmi neri, doppio terminale di scarico nero da 4″ e dei gradini laterali neri.

All’interno, ciascuno dei cinque pick-up vanta una combinazione di cuciture e colori unica: Light Frost, Light Ambassador Blue, Light Diesel Gray, Core Green e Orange. Il pacchetto Built to Serve Edition di Ram, infine, sarà disponibile su tutti gli allestimenti e i propulsori offerti da Ram.