Fiat Panda è l’auto più venduta in Italia ad ottobre, continua la crescita della Lancia Ypsilon

Mentre FCA pianifica di abbandonare il segmento A, sul mercato italiano continua il dominio della Fiat Panda che, nonostante un leggero calo delle consegne, si conferma il modello più venduto in Italia anche nel corso del mese di ottobre appena terminato. Come confermato i dati ufficiali, infatti, la Fiat Panda ha raggiunto un totale di 10.910 unità vendute in Italia ad ottobre, registrando un calo del 13% rispetto all’ottobre dello scorso anno ma conservando la leadership del mercato.

Grazie ai risultati raccolti ad ottobre, la Fiat Panda porta a ben 116.965 unità il totale di esemplare immatricolati nel corso del 2019. Questo risultato si traduce in una crescita percentuale del +15.4% rispetto ai dati dello stesso periodo dello scorso anno. Da segnalare il contributo positivo dato dalla Panda GPL che cresce ad ottobre del 50.3% portando a 18 mila le unità vendute da inizio anno (+97% rispetto al 2018).

La Fiat Panda può contare su di una quota di mercato del 42,5% dell’intero segmento A del mercato italiano e del 7.1% dell’intero mercato italiano nel corso del 2019.

Lancia Ypsilon è la seconda auto più venduta in Italia, nella Top 10 anche le italiane 500X e Renegade

Alle spalle della Fiat Panda continua l’ottimo momento della Lancia Ypsilon che sta vivendo un 2019 da protagonista del mercato italiano con un totale di 4846 unità vendute nel corso del mese di ottobre (+8%) che portano il totale relativo al 2019 ad oltre 50 mila unità (+27.1%) confermando come la city car del marchio Lancia sia sempre più richiesta dagli automobilisti italiani.

Scorrendo la classifica delle auto più vendute in Italia nel corso del 2019 troviamo ben 5 modelli a quota 36 mila unità consegnate. Oltre alle due city car francesi Citroen C3 e Renault Clio ed al SUV Dacia Duster, gli altri due modelli a raggiungere questo livello di consegne sono i crossover italiani Jeep Renegade e Fiat 500X, entrambi prodotti nello stabilimento di Melfi.

La Renegade ha raggiunto un totale di 36.607 unità vendute registrando una crescita percentuale del +4.9% mentre la 500X si ferma a 36.362 unità consegnate. Per il crossover del marchio Fiat si registra un buon mese di ottobre (3.451 unità vendute e +36% rispetto allo scorso anno) ma il dato parziale del 2019 è negativo con un calo percentuale del 17%.

A completare la Top 10 dei modelli più venduti in Italia dopo 10 mesi di 2019 troviamo il Volkswagen T-Roc, con 35 mila unità vendute, la Toyota Yaris, con 31.950 unità vendute di cui 21 mila unità sono ibride, e la Fiat 500 che si ferma a 31.444 unità con un calo del 12% rispetto ai risultati ottenuti lo scorso anno. Subito fuori dalla Top 10 c’è da segnalare il risultato della Jeep Compass che raggiunge 30 mila unità vendute (-7.6%) e si prepara ad avviare la sua produzione in Italia.