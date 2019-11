Verstappen provoca la Ferrari: “Ecco cosa succede quando smetti di barare!”

Alla fine del Gran Premio degli USA Max Verstappen ha provocato la Ferrari, accusando il team italiano di aver imbrogliato nelle precedenti gare in quanto avevano improvvisamente la vettura più veloce in griglia dopo la pausa estiva. Prima di questo fine settimana, l’ Aston Martin Red Bull Racing aveva chiesto alla FIA di chiarire cosa è e cosa non è permesso quando si tratta di flusso di carburante al motore, con sospetti nella griglia di F1 sulla Ferrari accusata di aver fatto qualcosa di illegale su questo fronte.

Dopo che le regole specifiche sul flusso di carburante sono state nuovamente spiegate e nessuna indagine ufficiale sulla Ferrari è stata avviata in quanto non ci sono state lamentele formali sul team, il ritmo della Ferrari, in particolare sui rettilinei, è sembrato diminuire rispetto ai precedenti Gran Premi. “Questo è quello che ottieni quando smetti di barare”, ha detto Max Verstappen a Ziggo Sport quando gli hanno fatto domande sulle SF90 improvvisamente più lente. Dopo non aver vinto alcuna gara nella prima metà della stagione, la Ferrari ha conquistato cinque pole position consecutive dal Belgio in poi e ha vinto tre gare.

