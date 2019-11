Vettel e Verstappen appoggiano la posizione di Hamilton sui caschi

Sebastian Vettel e Max Verstappen hanno appoggiato le critiche di Lewis Hamilton alle restrittive regole di design relative ai caschi di Formula 1. La scorsa settimana Hamilton ha chiesto ai suoi follower sui social media ” quanti di voi pensano sia stupido che la FIA consenta ai piloti di cambiare il design di un solo casco nell’anno?”. Vettel ha cambiato il suo design del casco gara per gara fino a quando la regola è stata introdotta nel 2015. Da allora ha cercato di variare il design del suo casco, cercando però di farlo nel rispetto delle regole.

“Continuo a cambiarlo comunque”, ha detto Vettel. “Penso che sia il nostro casco e dovremmo essere liberi di fare ciò che vogliamo. Quindi penso che la regola sia una grande stronzata. Abbiamo ancora poco spazio per esprimerci e il casco è probabilmente l’unico modo per mostrare la nostra personalità. E se alla gente piace, è fantastico. Se non gli piace, beh, non è il loro casco. Quindi penso che dovremmo essere noi incaricati di progettare in che modo e di che colore vogliamo il nostro casco. ”

La regola è stata introdotta per facilitare il riconoscimento dei piloti. Tuttavia, Max Verstappen ha sottolineato che esistono altri modi più semplici per distinguere i driver. “Abbiamo numeri enormi sul lato”, ha detto. “Penso sia bello per noi poter fare quello che vogliamo con il casco ora perché penso che sia molto bello avere ogni gara un design diverso perché è noioso mantenere sempre lo stesso casco”.