Fiat Ducato protagonista di un richiamo per un problema ai freni

FCA ha emesso un nuovo richiamo nelle scorse ore in Australia che riguarda alcuni esemplari del Fiat Ducato model year 2016 fino al 2019. Secondo quanto riportato dal documento ufficiale, il gruppo automobilistico italo-americano è preoccupato per la clip di fissaggio dei cavi del freno.

Quest’ultima potrebbe non essere stata applicata correttamente al dispositivo di fissaggio sul firewall. Ciò significa che i cavi dei freni potrebbero strisciare contro altre parti meccaniche e danneggiarsi, provocando un rischio di lesioni o incidenti per il conducente e gli altri utenti della strada.

Fiat Ducato: alcuni esemplari richiamati nel mercato australiano per un problema di sicurezza

Il nuovo richiamo riguarda esattamente 3702 esemplari del Fiat Ducato commercializzati fra il 2016 e il 2019. Fiat Chrysler Automobiles (FCA) contatterà i proprietari dei furgoni interessati e consiglierà loro di recarsi presso la concessionaria autorizzata di Fiat Professional più vicina per effettuare una riparazione gratuita.

Il richiamo del furgone si aggiunge a un secondo effettuato un po’ di mesi fa che ha riguardato tre esemplari della Fiat 500 2018-19. Secondo quanto riportato dal marchio torinese, la vettura disponeva di un assale che poteva rompersi improvvisamente per via del processo di produzione non conforme agli standard prefissati per la sua realizzazione.