Fiat 500: richiamo in Australia per un problema all’assale

Continuano i problemi di FCA. Dopo il richiamo di oltre 400.00 esemplari di Ram 1500, 2500 e 3500 per il problema al portellone posteriore, ci spostiamo questa volta in Australia dove Fiat ha richiamato 3 esemplari di Fiat 500 del 2018 e del 2019 per un possibile problema dell’assale.

Secondo quanto riportato da marchio torinese, i 3 esemplari della popolare city car disporrebbero di un assale che potrebbe rompersi all’improvviso per via del processo di produzione non conforme agli standard prefissati per la sua realizzazione.

Fiat 500: FCA emette un richiamo nel mercato australiano che riguardano 3 esemplari della city car

Se l’assale si rompe mentre l’auto è in movimento, c’è il rischio che tale problema causi un incidente e quindi metterebbe a rischio sia il conducente che i passeggeri a bordo e gli altri utenti della strada. Come detto poco fa, il nuovo richiama riguarda appena 3 esemplari della Fiat 500 e fortunatamente tutti commercializzati in Australia.

Fiat Chrysler Automobiles contatterà personalmente i proprietari dei veicoli interessati e consiglierà loro di recarsi presso il concessionario più vicino per effettuare una riparazione gratuita. Se ve lo state chiedendo, la Fiat 500 viene proposta nel mercato australiano nelle versioni Pop e Lounge al prezzo di partenza rispettivo di 19.950 dollari australiani (circa 12.369 euro) e di 21.950 dollari australiani (circa 13.609 euro).