Binotto, fiducioso, le tre grandi squadre manterranno il loro vantaggio nel 2021

L’obiettivo principale della revisione del regolamento del 2021 è quello di rendere le gare di F1 più entusiasmanti consentendo corse più equilibrate e producendo un risultato che vedrebbe le squadre al di fuori di Mercedes, Aston Martin Red Bull Racing e Ferrari sul podio. Tuttavia, il capo del team Ferrari Mattia Binotto è fiducioso che i migliori team manterranno il loro vantaggio. Verrà implementato un limite di budget di $ 175 milioni che ridurrà la spesa per le tre grandi squadre. Molte squadre di metà classifica non spendono molto adesso. Il prossimo anno, i grandi team saranno in grado di costruire e concentrarsi sulla propria vettura 2021 senza le limitazioni del budget massimo.

“Penso che quando si parla di regolamenti completamente diversi, per le grandi squadre sarà un vantaggio. Sono abbastanza sicuro che nel 2021 avremo ancora vantaggi abbastanza grandi”, ha detto Binotto nella conferenza stampa dei capi. “Sarà molto difficile ridurre tutto dal 2021. In Italia abbiamo leggi sui dipendenti un po’ diverse, quindi ridurre per noi non sarà facile”. Vedremo dunque se davvero il team principal della Ferrari avrà avuto ragione o se le squadre di metà classifica riusciranno ad avvicinarsi alle prime della classe grazie alle nuove regole della Formula 1.

Ti potrebbe interessare: Mattia Binotto ammette che la Ferrari ha fatto la scelta sbagliata con la strategia di Leclerc