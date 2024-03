Formula 1: Carlos Sainz non gareggerà in Arabia Saudita, al suo posto Oliver Bearman

La Scuderia Ferrari ha annunciato ufficialmente che il pilota spagnolo Carlos Sainz non gareggerà nella tappa in Arabia Saudita. Allo spagnolo è stata diagnosticata un’appendicite e sarà sostituito dal pilota di Formula 2 Oliver Bearman.

L’appendicite mette KO Carlos Sainz nel GP d’Arabia Saudita, al suo posto Oliver Bearman

Carlos Sainz dunque non prenderà parte alla tappa della Formula 1 in Arabia Saudita. L’annuncio è stato dato pochi minuti fa dalla scuderia del cavallino rampante. Al pilota spagnolo, che giovedì ha corso le prime due prove libere, è stata diagnosticata un’appendicite e sarà sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza.

Di conseguenza, Sainz sarà sostituito da Oliver Bearman, che farà il suo debutto questo fine settimana. Attualmente Bearman è un pilota di Formula 2 ed è anche il pilota di riserva della scuderia italiana. Prenderà parte alla terza sessione di prove libere e alle qualifiche prima della gara. Oggi, a partire dalle ore 18.00, si svolgeranno le qualifiche del Gran Premio dell’Arabia Saudita.

Ieri, pur non essendo in piena forma, Carlos Sainz ha guidato l’SF-24 e ha portato a termine il programma di riprese. Nelle libere 1 ha fatto più di 20 giri e ha ottenuto il sesto tempo più veloce su una delle piste più difficili di tutto il calendario. “Carlos Sainz ha l’appendicite e deve essere operato. Al suo posto, dal terzo turno di prove libere in poi, ci sarà il pilota di riserva, Oliver Bearman. Oliver non correrà più nel campionato di Formula 2. La Ferrari fa gli auguri di buona guarigione a Carlos”, ha dichiarato la Ferrari in una nota ufficiale.

Questo fine settimana Oliver Bearman farà il suo esordio in Formula 1 al posto di Sainz. L’inglese è uno dei tre piloti di riserva della Ferrari quest’anno, insieme a Antonio Giovinazzi e Robert Shwartzman. A 18 anni e dieci mesi sarà il più giovane a guidare per la Scuderia nella categoria più alta e il primo a iniziare con loro da Arturo Merzario nel 1972.